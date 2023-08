Polemica in spiaggia | i sindaci che vogliono spogliare le musulmane

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 agosto 2023) Unaestiva infiamma alcuni lidi del Nord-Est: nel mirino ci sono le ragazze e le signoree i loro burqini, ovvero quei costumi quasi interamente coprenti che lasciano all’aria solo viso, mani e piedi. Burkini a Trieste: qualcuno non gradisce Il burqini (o burkini) è una crasi fra burqa e bikini, gli indumenti ideologicamente più lontani in assoluto. Talvolta le donne islamiche che non possiedono, o che non apprezzano il burqini, fanno il bagno vestite con altri tipi di indumenti. Il burkini è halal (permesso), mentre esporre generosamente l’epidermide al sole e agli sguardi degli altri bagnanti è haram (proibito). Tutto è iniziato a Monfalcone, alle porte di Trieste: a luglio la sindaca Anna Maria Cisint ha preso di petto i burqini per motivi di “decoro” e “igiene”. Ma non solo: in una lunga lettera aperta la prima cittadina di ...