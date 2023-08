Podista accusa malore mentre fa jogging | trasportato in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane, che come molte altre persone impegnate in attività fisica di corsa o a passo veloce, percorreva contrada Piano Morra hato unattorno alle 19 e 30 della vigilia di Ferragosto ieri sera. Immediatamente soccorso da altri podisti che hanno allertato il 118, il giovane ha ricevuto i primi soccorsi ed è stato quindi stabilizzato prima di essereall’San Pio per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante della Questura di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.