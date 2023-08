Pnrr | da Mef 2 | 4 miliardi di euro aggiuntivi contro caro prezzi

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – Il ministero dell’Economia ha assegnato 2,4diquale cifra aggiuntiva, per il finanziamento di opere pubbliche inserite nel, la cui realizzazione è diventata più onerosa a causa dell’aumento deidelle materie prime e dell’energia. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Pnrr: finanziati interventi con 2,4 miliardi del Fondo opere indifferibili MEF

(Adnkronos) - Il ministero dell'Economia ha assegnato 2,4 miliardi di euro quale cifra aggiuntiva, per il finanziamento di opere pubbliche inserite nel Pnrr, la cui realizzazione è diventata più ...“Perché sono state spostate le opere del PUI dai finanziamenti PNRR Sono progetti e opere per 2,6 miliardi di euro, che sono dei Comuni e che sono per oltre il 94% già aggiudicate”. Così il president ...