Plastino | «Curioso di vedere Arnautovic Marotta non opera a caso»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023) L’Inter sta per chiudere per Marko, che oggi sarà a Milano per le visite mediche. Micheleesprime il suo parere su Radio Sportiva. FIDUCIA –dice la sua sul nuovo attaccante nerazzurro: «Ho sempre stimatoche non fa acquisti a. Il giocatore è conosciuto, soprattutto nello staff dell’Inter, quindi ne conoscono qualità umane e tecniche. Inzaghi non ha preso uno per accontentarsi,non ha fatto male anche grazie a Motta che lo ha inserito bene. Io non sono pessimista, invecedi vederlo all’. Potrebbe essere per lui una definitiva riesplosione» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...