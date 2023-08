(Di martedì 15 agosto 2023) Il nome di Robertonon passa di moda per l’: svincolato dopo la scadenza di contratto con l’Udinese, secondo Tuttosport potrebbe arrivare in nerazzurro in unA ZERO – Non è ancora da eliminare dalla lista il nome di Robertoper l’. Dopo la scadenza del contratto con l’Udinese, il giocatore è ancora libero. E potrebbe essere proprio lui ad arrivare in nerazzurro nella trattativa per Lazar Samardzic finisca in un nulla di fatto. Fonte: Tuttosport, Simone Togna-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

, quindi, ad altre possibili ipotesi sempre a tinta tricolore che possono svilupparsi nelle ... Non è un mistero che i nerazzurri stiano pensando anche al Tucumano, proprio per avere una ...6: fa il geometra ma non il pittore. Gli manca lo spunto per fare male. Non riesce a ... Ottimo colpo d'poi lo spavento dopo una conclusione di Samardzic che gli crea qualche problema, ...... Dazn) Archiviate le sfide del sabato è tempo di concentrarsi su quelle odierne, con undi ... Masina, Bijol e Perez in difesa, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric e Udogie a centrocampo,...

Pereyra, occhio al colpo di coda Inter: arrivo in un caso – TS Inter-News.it

Oltre Malinovsky, un altro profilo che i granata starebbero seguendo con attenzione è quello di Roberto Pereyra, che dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Udinese, sarebbe ancora alla ...Il Torino è alla ricerca di rinforzi sulla trequarti. Il club granata sta sondando diversi profili proprio in quella ona del campo per rinforzare numericamente e qualitativamente la rosa a disposizion ...