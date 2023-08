Perché l’arrivo di Threads in Europa era stato “bloccato”

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 15 agosto 2023) Lo scorso 5 luglio, dopo aver lavorato per mesi sul progetto dal nome in codice Barcelona, Meta ha lanciato il suo nuovo prodotto social:. Si tratta di un’applicazione mobile – collegata, ma indipendente, a Instagram – che ricalca molte delle funzionalità delle recenti versioni di Twitter. E mentre buona parte del resto del Mondo si è trovato alle prese con questa novità (con uno slancio iniziale fortissimo in termini di utilizzo, ma che poi è andato velocemente a scemare), l’è rimasta a guardare.l’azienda di Menlo Park, conscia dei paletti dei Regolamenti UE, aveva rimandato l’approdo in seguito a ulteriori valutazioni. E anche il Garante irlandese per la protezione dei dati personali aveva messo in evidenza moltissime criticità nel prodotto. LEGGI ANCHE > La grande sconfitta di Meta davanti alla Corte di ...