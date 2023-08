Per il ghiaccio nel caffè 50 centesimi in più | la scelta di un barista di Pesaro | «Vi spiego perché non c’è niente di strano»

(Di martedì 15 agosto 2023) Nella lunga lista di scontrini definiti «folli» dai viaggiatori e dove vengono menzionati sovrapprezzi di ogni tipo, un posto lo merita anche la ricevuta che si sono visti recapitare alcuni turisti a, nelle Marche. Uncon ilè stato, infatti, battuto dal registratore di cassa 1,50. L’euro per il, 50per l’aggiunta di, come ben specificato nello scontrino. «Non vedo cosa ci sia di», ha replicato la titolare del locale in questione a Il Resto del Carlino. I cinquanta«non sono per il– spiega – ma per il servizio: noi serviamo ilfreddo con un piattino, un bicchiere con i cubetti die un piccolo bricco di ...

I cinquanta centesimi "non sonoil- spiega - mail servizio: noi serviamo serviamo il caffè freddo con un piattino, un bicchiere con i cubetti die un piccolo bricco di ...... non è concesso accedere con il cibo portato da casa, in modo da favorire la ristorazione interna, con conseguenze pesantii portafogli dei turisti. "Un caffè con un cubetto di, grazie": ...Il primo, abruzzese, è stato quello che ha rotto ildomenica 13 agosto sul palco dove da ... che con il suo talento e la sua genuinità si è fatto voler bene da tutti ancheaver voluto sul ...

Per il ghiaccio nel caffè 50 centesimi in più, la scelta di un barista di ... Open

Nazionale maschile in Svizzera per il torneo Baden Masters. Il d.t. Pescia: «Appuntamenti importanti per riprendere confidenza con il ghiaccio ed accumulare punti preziosi per il ranking ...Le catene da neve Lampa si sono guadagnate una reputazione di eccellenza nella fornitura di soluzioni sicure ed efficienti per la guida su strade innevate e ghiacciate. In questo articolo, esploreremo ...