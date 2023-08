Stando agli ultimi dati, l'inflazione ora è al 6,4% circa e probabilmente a fine anno resterà sullo stesso livello, tra 6% e 7%, ma l'indice didelleper il 2024 non sarà del 6%...Cinque cause pilota per rivendicare la giustadelle. È il percorso avviato dalla UIL Pensionati che ha depositato una diffida all'INPS, quale primo atto di un percorso che intende dimostrare l'ingiustizia del taglio della ...Stando a quanto confermano le ultime notizie, ladegli importi sulla base dell'... agricoli, di ditte cessate o fallite e ai titolari dellee delle prestazioni economiche ...

Pensioni, rivalutazione e aumenti: i nuovi importi. Aliquote Irpef e quattordicesima, cosa cambia ilmessaggero.it

Le pensioni cambiano ancora, specialmente quelle di vecchiaia e invalidità. Previsti aumenti grazie agli incrementi relativi alla quattordicesima e la rivalutazione in programma ...Le pensioni cambiano ancora, specialmente quelle di vecchiaia e invalidità. Previsti aumenti grazie agli incrementi relativi alla quattordicesima e la rivalutazione in programma nel ...