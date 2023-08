(Di martedì 15 agosto 2023) Due nuovi trattamenti dermatologici indicati per rispondere efficacemente ai bisogni delle pelli fragilizzate anche dai trattamenti di medicina estetica Korff – azienda italiana di riferimento della dermocosmesi in Farmacia – presenta due importanti novità che vanno ad arricchire le linee Sieri e Skincare e completano i protocolli funzionali ispirati ai principi della GOOD SKIN QUALITY focalizzata sui quattro parametri fondamentali di benessere della: levigatezza, luminosità, elasticità e uniformità. Queste nuove formulazioni si concentrano in particolare sul parametro dell’elasticità offrendo soluzioni specifiche per le pelli sensibili, reattive, arrossate e fragilizzate anche dai trattamenti di medicina estetica con un effetto calmante immediato che aiuta a riparare e ridurre i discomfort cutanei. Isono ideali anche per quelle pelli ...

È un piccolo nocciolo di tessuto estremamenteprotetto da un piccolo pezzo di: il tessuto è a forma di ogiva e si estende internamente per diversi pollici attorno a entrambi i lati. ...Questo può essere particolarmente vantaggioso per i cani consecca o. Infine, aggiungono alla dieta il giusto bilanciamento di micronutrienti, essenziali per proteggersi dal grande ...Il prodotto, grazie a questa formulazione delicata, non irrita e l'ho trovato quindi adatto alla mia. Pupa, Scrub Detergente Corpo Nordic Spa. Prezzo: 15 , 00 su amazon.it Ho ...

Pelle sensibile e reattiva: due prodotti efficaci 361 Magazine

Croce e delizia dell'estate, l' aria condizionata rappresenta un rifugio fresco e piacevole dalle temperature in costante aumento, anche se è bene limitarne l'utilizzo poiché molto inquinante. Ma i da ...Quando si scelgono i prodotti per la cura della pelle, bisogna sempre controllare gli ingredienti e ricordarsi di modificare la propria routine in base alle diverse esigenze, ad esempio tenendo conto ...