Paventi | «Arnautovic all’Inter contro lo scetticismo! Su Samardzic…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023)arriverà nella giornata di domaniper svolgere tutto l’iter del trasferimento. Mentre per Samardzic si attende ancora una risposta. Di tutto questo ha parlato il giornalista Andrea. ENTUSIASMO ? Andrea, a Sky Sport, ha parlato così dell’Inter e delle ultime novità di mercato: «è salito con entusiasmo sul treno per Milano. Domani si allenerà, a quest’ora come Carlos Augusto, già con i suoi nuovi compagni dell’Inter. Dovrà essere bravo a vincere lo scetticismo. Il ragazzo è molto carico. Altre situazioni devono essere definite: Samardzic si definirà entro oggi molto probabilmente ma non c’è molto ottimismo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...