Pasticcini di mandorle all’arancia | una meraviglia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 agosto 2023) Mia nonna impastava spesso perché sapeva che mi divertivo un sacco ad aiutarla, soprattutto quando si trattava di infornare i biscotti. Senza parlare degli amatissimidi! Una volta pronta la base lei ne prelevava dei tocchetti, tutti uguali, con una velocità incredibile e non sbagliava di un grammo. Un giorno, per togliermi lo sfizio, li ho anche pesati uno ad uno ed erano identici! Ma torniamo ai tocchetti di impasto… a quel punto entravo in gioco io. Con ognuno realizzavo una pallina, la rotolavo nello zucchero a velo e la adagiavo sulla leccarda. Poi adagiavo il manico del mattarello a centro e, piano piano, premevo per creare un avvallamento, in ultimo, con un cucchiaio riempivo quel solco di marmellata. Bastava questo per farmi sentire una pasticcera provetta… e poi mi ...