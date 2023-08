Parigi 2024 | premier ucraino | “Siamo pronti a boicottare i Giochi”

(Di martedì 15 agosto 2023) Il primo ministroDenys Shmyhal ha scritto su Telegram che “L’Ucraina e’ determinata, e’ stata formata una potente coalizione internazionale che comprende 35 Stati. Insiemeolimpici se Russia e Bielorussia saranno autorizzate a partecipare alle competizioni”. Il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti deciso di ammettere aigli atleti russi e bielorussi in forma neutrale e individuale. Il Comitato Olimpicoha però affermato di non aver ancora trovato “una posizione finale su questa complessa questione“. Ora dunque si presenta la necessità di evitare un possibile boicottaggio e portare avanti l’organizzazione dell’evento nel migliore dei modi. SportFace.

Triathlon, prove generali verso Parigi 2024: giovedì inizia il Test Event La Gazzetta dello Sport

L'Ucraina è pronta a non inviare i propri atleti alle Olimpiadi 2024 di Parigi: lo ha detto il primo ministro ucraino Denis Shmyhal, minacciando il boicottaggio se parteciperanno Russia e Bielorussia.Triathlon e Paratriathlon nella Senna dal 17 al 20 agosto 2023 per il Test Event in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: il programma e gli azzurri al via.