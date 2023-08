Paredes e Sanches | che accoglienza!

(Di martedì 15 agosto 2023) L'arrivo dei nuovi centrocampisti della Roma: autografi e foto per Leandroe Renato, attesi da Mourinho per l'inizio della nuova stagione

I due centrocampisti acquistati dal club giallorosso accolti all'arrivo in aeroporto dall'abbraccio dei tifosiL'arrivo dei nuovi centrocampisti della Roma: autografi e foto per Leandroe Renato, attesi da Mourinho per l'inizio della nuova stagioneCon un volo privato proveniente da Parigi, accolti da circa un centinaio di tifosi accorsi all'aeroporto di Ciampino, sono infatti arrivati nella Capitale Leandroe Renato. LE ...

I due centrocampisti acquistati dal club giallorosso accolti all'arrivo in aeroporto dall'abbraccio dei tifosi (ANSA) ...Mourinho può finalmente sorridere, dopo tanta attesa sono in arrivo Leandro Paredes e Renato Sanches che atterreranno oggi alle 12:00 all’aeroporto di Ciampino. Due giocatori che vanno… Leggi ...