Paola Lombroso era una studiosa di letteratura per l' infanzia Fondò il Corriere dei Piccoli | ma fu costretta a firmarsi con uno pseudonimo perché donna

(Di martedì 15 agosto 2023) Ce lo siamo domandati tutti cosa avremmo fatto noi al posto loro, quando a fine agosto 1931 più di 1200 docenti universitari italiani vennero chiamati a giurare fedeltà al fascismo o a perdere la cattedra, senza diritto alla liquidazione e alla pensione. Ci fu chi se ne andò a insegnare all’estero e chi si mise in pensione in anticipo; i professori vicini al partito comunista seguirono il consiglio di piegarsi pur di non abbandonare gli atenei ai docenti fascisti, i cattolici prestarono giuramento con la famosa riserva interiore. Sta di fatto che furono una dozzina soltanto quelli che semplicemente rifiutarono e persero tutto. ...