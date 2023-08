Panico a Soverato | due cuginetti di 8 e 9 anni si tuffano in mare per recuperare la palla allontanata dal vento | salvati dai cani-bagnino

I carabinieri disono chiamati ora a ricostruire la tragedia che si è materializzata nella ... a un certo punto, si sarebbe tolto il boccaglio forse preso dal, e iniziando a ingerire ......A inizio agosto un 32enne e la sua famiglia sono stati colpiti da un fulmine in spiaggia a,... In aereo non bisogna avere attacchi di, considerando che in genere si vola sopra le nuvole ...I carabinieri disono chiamati ora a ricostruire la tragedia che si è materializzata nella ... a un certo punto, si sarebbe tolto il boccaglio forse preso dal, e iniziando a ingerire ...

Panico a Soverato, due cuginetti di 8 e 9 anni si tuffano in mare per recuperare la palla allontanata dal ven Gazzetta del Sud

Due cuginetti di 8 e 9 anni sono stati soccorsi dai cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio a Soverato . Cloe, labrador di 9 anni, Ray, golden ...