Palmeri | «Mancini | stessa cosa fatta all’Inter Un vizio»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023) Fa ancora rumore la notizia delle dimissioni di Robertoda Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Il giornalista Tancredisu Twitter paragona questa situazione a quanto già fatto nel 2016MOSSA – Tancredisi espone così sulle dimissioni di Roberto, paragonando la situazione a quanto fattonell’estate del 2016: “Praticamenteha fatto laidentica mossa che fece. Andarsene per sperare ti trattengano e poi rimanerci male se non lo fanno. Allora è un“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...