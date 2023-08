Palio Agosto 2023 | la pioggia ferma due prove

Leggi su velvetmag

(Di martedì 15 agosto 2023) Lairrompe suldi Siena. Come accadde lo scorso anno sempre per la carriera di mezz’– durante lo svolgimento del Corteo Storico il giorno della carriera – un violento temporale si è abbattuto sulla città nel pieno svolgimento della terza prova in vista della corsa di domani 16. Laall’improvviso ieri 14, nel secondo giorno della Festa, alle 18.30 circa ha fatto il suo ingresso in scena neldell’Assunta. Il risultato la bandiera verde è apparsa alle trifore di Palazzo Pubblico: due, quella di ieri e quella di questa mattina, sono state annullate. Ieri sera un’ora dopo i cavalli hanno potuto far ritorno nelle rispettive stalle, quando il violento temporale ha permesso agli ...