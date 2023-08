Palermo | brucia il monte Pellegrino – Il video

(Di martedì 15 agosto 2023) Ail. Da ieri notte alcune segnalazioni su Twitter mostrano il rogo deldei palermitani. Sono in azione i vigili del fuoco e il corpo forestale. Il rogo ha minacciato anche il Castello Utveggio. Il rogo si è sviluppato su due fronti. Canadair ed elicotteri, secondo la stampa locale, sono già in azione. Intanto l’aeroporto di Catania ha riaperto stamattina dopo l’eruzione dell’Etna. Nei giorni scorsi aera andata a fuoco la discarica di Bellolampo. August 15, 2023 August 14, 2023 Leggi anche:, venti euro in più sullo scontrino per il taglio (e il servizio) della torta di compleanno Allarme diossina aancora la discarica di Bellocampo: scatta il ...

