Pagamenti POS | cosa accade ora se l’importo è sotto i 10€

(Di martedì 15 agosto 2023) Come abbiamo notato di recente, sembra proprio che l’utilizzo del contante in questo mondo in continua evoluzione sia diventata proprio una pratica demodè, infatti ad oggi in pochissimi sono soliti portare con sé grandi somme di denaro contante, questo perché con l’inizio della pandemia il governo ha dovuto compiere scelte importanti che hanno rivoluzionato il modo di vivere fino ad oggi. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo di oggi! L‘utilizzo del pagamento elettronico si è sempre più diffuso nel corso degli anni; fino a qualche anno fa veniva sfruttato anche per scongiurare la probabilità di trasmettere il virus tramite il passaggio di denaro grazie alle carte contactless. Dobbiamo dire per onestà intellettuale che questa non è stata l’unica motivazione; il cambio di Passo più forte è arrivato col governo targato Mario Draghi che ha forzato per mettere gli italiani alle ...

Nel panorama tecnologico e digitale, la connettività e i metodi di pagamento sono diventati protagonisti di una rivoluzione senza precedenti. Internet, partend ...Chi predilige i pagamenti elettronici trova notevoli vantaggi nel poter comprare prodotti online o, quando si reca nei negozi fisici, nel pagare con il Pos – che è obbligatorio per tutti gli esercenti ...