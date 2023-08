Paga le cartelle esattoriali in 120 rate anche senza rottamazione | così non rischi il pignoramento

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 15 agosto 2023) Se non si è riusciti a prendere parte allaquater, c’è ancora una possibilità per essere a posto con il Fisco. Ecco come. Contrarre debiti è una delle cose più fastidiose e al contempoose al mondo. I debiti influenzano non solo lo stato economico di una persona, che in molti casi non è esattamente rosea, malo stato d’animo. Come risolvere questa difficile situazione con laizzazione (ansa foto) -ilovetrading.itCi si può sentire smarriti, a tal punto, a volte, da commetteregesti estremi. È molto importante cercare di mettersi in regola quanto prima, in modo da poter dormire sonni tranquilli. Naturalmente ogni caso è a se stante, ognuno li gestisce come meglio crede. Quest’anno, il governo ha dato la possibilità di rimettersi a posto con il Fisco attraverso la ...