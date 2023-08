Oroscopo della prossima settimana dal 14 al 20 agosto 2023 | la previsione settimanale di Artemide

Aspettando l'uscita del nuovo numero di DiPiùTV, dalla rivistasettimana scorsa riprendiamo alcune indicazioni astrologiche di Paolo Fox relative alle previsioni dell'fine dell'estate e dell'autunno, quindi da qui alle prossime settimane. ARIETE: in questo periodo le stelle sono a favore del lavoro perciò, secondo l'astrologo, non è da escludere una ...L'fortunagiornata di mercoledì 16 agosto 2023 vede in rimonta i nati sotto il segno del Capricorno e il Toro stabile alle prime posizioni. I segni di Fuoco purtroppo potrebbero ...Amore: in coppia, non guastate l'atmosferagiornata dicendo cose poco piacevoli. Tenete sotto ...16 agosto Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Amplierete il giro delle conoscenze, ...

L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2023: Luna nuova in Leone Fanpage.it

Oroscopo delle prossime settimane: nuove previsioni astrali fino all'autunno Aspettando l'uscita del nuovo numero di DiPiùTV, dalla rivista della ...Nei giorni che seguiranno Ferragosto le stelle non hanno dubbi: la buona sorte busserà alla porta di 3 segni zodiacali. Gli astri di agosto preannunciano ...