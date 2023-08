Orio | oltre 200 000 passeggeri in 4 giorni Sanga | “Polemica Ryanair-Italia? Si troverà accordo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 agosto 2023)al Serio. È stato un weekend con numeri da capogiro per l’aeroporto dial Serio che, nei quattroche precedono la settimana di Ferragosto, ha registrato più di 200milain transito, con un nuovo record storico giornaliero toccato nella giornata di domenica 13 quando di persone ne sono transitate56mila. Il mare del Sude quello all’estero, con Spagna, Dubai, Grecia e Portogallo, tra le destinazioni preferite dei viaggiatori che non si sono fatti scappare la ghiotta occasione di un weekend lungo lontano dalla calura della città: da giovedì 10 lo scalo bergamasco è stato letteralmente preso d’assalto e, pur se in leggera diminuzione, le partenze massicce sono continuate anche nella giornata di lunedì e proseguiranno per quella di martedì. Una bella ...