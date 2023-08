Opzioni Google Maps per risparmiare benzina

(Di martedì 15 agosto 2023)non è solo un navigatore GPS completo ed efficiente: nasconde al suo interno dei trucchi che permettono a qualsiasi automobilista didurante i percorsi più lunghi, consigliando i percorsi migliori in base al tipo di carburanti. Nella guida che segue vi mostreremo come configurareperrealmentequando viaggiamo per le vacanze o ci spostiamo verso città lontane, qualsiasi sia il carburante che utilizziamo sulla nostra autovettura (GPL, metano,, diesel ed elettriche). LEGGI ANCHE -> Trucchi e segreti dell'appNavigatore su Android e iPhone 1) Attivare percorsi a minor consumo di carburante Il primo trucco che ...

Nel corso degli ultimi dieci anni, aziende come Airbnb ,, Meta , PayPal e Netflix hanno rivoluzionato il panorama tecnologico ed economico, ponendo ... esistono due, così come previsto ......associati aDrive. Ora, per montare l'unità di rete vera e propria, sotto alla voce Monta , scegli se lasciare la voce Automatica o se assegnare un'unità specifica, poi procedi con le...Con la possibilità di scegliere tra diversedi carta e l'accesso a un servizio di ...Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone per l'utilizzo di questa carta è di soli 1,5 al ...

Google Pixel 8 Pro: dettagli sulle opzioni di archiviazione Matrice Digitale

Nel mese di ottobre Google sfoggerà i suoi attesissimi Pixel 8 e 8 Pro e nella stessa occasione presenterà al pubblico la seconda generazione del suo Pixel Wa ...Google sta lavorando per offrire su Android opzioni simili a quelle offerte da Continuity, la funzionalità che collega Mac, iPhone, iPad e Apple Watch, consentendo di passare facilmente da un ...