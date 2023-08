non sono cambiati. A due anni dalla loro presa del potere in Afghanistan "le politiche imposte al popolo afghano hanno portato alla continua, sistematica e scioccante soppressione di una ...... un tempo primo ministro laburista britannico ora all'a guidare l'impegno per l'istruzione globale, ha chiesto di classificare come crimine contro l'umanità il divieto imposto daiall'...Ma gli espertilanciano un appello: c'è una situazione umanitaria gravissima

Onu; i talebani non sono cambiati, sostenere l'Afghanistan Agenzia ANSA

I talebani non sono cambiati. A due anni dalla loro presa del potere in Afghanistan "le politiche imposte al popolo afghano hanno portato alla continua, sistematica e scioccante soppressione di una ...In occasione dei due anni dalla conquista di Kabul da parte dei Talebani, uno speciale sul Paese centro-asiatico. Con contributi di Giuliano Battiston, Emanuele Giordana, Antonio Giustozzi ...