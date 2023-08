Oltre 5 miliardi per il progetto “Scuole sicure” | il governo mira al rafforzamento dei controlli antidroga

(Di martedì 15 agosto 2023) In concomitanza con le celebrazioni del Ferragosto, il Ministero dell'Interno ha diffuso il suo atteso dossier 2023. Spazio anche per l'iniziativa. L'articolo .

...l'evasione fiscale ha fruttato al bilancio dello Stato un cospicuo ammontare di circa 3di ... Contratti di sublocazione30 giorni usano aliquota Irpef. Un'alternativa è la cedolare secca ,...Aa quando è uscito ormai quasi un mese fa, Barbie ha incassato 1,18di dollari a livello ...a dare vita al popolarissima bambola, la Robbie ha prodotto il film attraverso la sua società ...vedi anche Incendi in Italia, in fiamme59mila ettari nel 2023 Salgono le segnalazioni per ... A denunciarlo è la Cgia La perdita per gli esercenti è d i tredi euro all'anno. A colpire è ...

Ferragosto, a tavola un terzo della spesa delle vacanze: oltre 15 miliardi TGCOM

Oltre un terzo della spesa turistica di italiani e stranieri nell’estate 2023 è destinato alla tavola per un valore che supera i 15 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, ...Sul fronte dei ricavi, Straumann ha registrato una crescita del 3,3%, o del 7,5% su base organica, a 1,22 miliardi di franchi. L'utile operativo (Ebit) però è sceso dell'8,4% a 296,6 milioni di franch ...