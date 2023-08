Ocarina of Time in Unreal Engine 5 | Gameplay e Downlaod GRATIS

(Di martedì 15 agosto 2023) L’entusiasmo dei fan di The Legend of Zelda raggiunge nuove vette grazie al progetto ambizioso di CryZENx, il quale sta lentamente trasformando il leggendario The Legend of Zelda:ofin una straordinaria avventura tridimensionale attraverso l’5.2. Il frutto di questo appassionato lavoro è ora sotto gli occhi di tutti, con un nuovo video che svela il combat system reinventato in tutto il suo splendore. Un Viaggio nella Nostalgia Nel più recente video condiviso da CryZENx, possiamo gettare uno sguardo approfondito al sistema di combatnto, che è stato accuratamente rivisto per adattarsi alle potenzialità dell’5.2. Il livello scelto è il suggestivo Mountain Trail, dove Link affronta nemici implacabili, brandendo la sua ...

