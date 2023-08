Nuova incriminazione per Trump | “Ha cercato di truccare le presidenziali del 2020”

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono 4 in 5 mesi le incriminazioni per Donald. L’ex presidente degli Stati Uniti ha ricevuto la quartaal termine di una lunga ed estenuante vigilia di Ferragosto. La giuria della contea di Fulton ad Atlanta, in Georgia, ha approvato prima del previsto le accuse illustrate dalla procuratrice distrettuale Fani Willis dopo aver sentito alcuni testimoni chiave.dovrà presentarsimente in aula per le formalità di rito entro il 25 agosto. Lariguarda l’accusa di aver tentato di sovvertire in vari modi l’esito del voto delle elezionidel, vinte da Joe Biden. In particolare per quel che riguarda gli scrutini nello Stato meridionale della Georgia. Per i magistrati si tratta di una ...

... e con almeno 24 ore di anticipo sui tempi previsti, l'ok del Grand Jury " l'organismo legale chiamato a decidere se le prove raccolte sono sufficienti per procedere con una" ai ...🔊 Ascolta l'articolo Trump incriminato per la Quarta Volta:indagine su pressioni elettorali L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la quarta volta. Il Grand Jury della contea di Fulton, in Georgia, ha preso questa ...La, l'ultima a coinvolgere l'ex presidente, fa seguito a un'indagine durata 2 anni e mezzo da parte del procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani T. Willis (...

Nuova incriminazione per Donald Trump: l'accusa è di aver provato ... Il Riformista

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la quarta volta. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la quarta volta. Per questo ha ...L'ex presidente, che dovrà presentarsi nuovamente in aula per le formalità di rito entro il 25 agosto, è stato incriminato per aver tentato di sovvertire in vari modi l'esito del voto presidenziale in ...