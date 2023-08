Novak Djokovic | arriva la decisione definitiva | adesso non ci sono più dubbi

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 agosto 2023)non cidavvero più: la notizia èe riguarda Nole, finalmente ci siamo! Personaggio amato ed al tempo stesso discusso.non manca mai di far parlare di sé, per quello che fa in campo ma anche per quelle chele questioni al di fuori del Tennis. Un campione che ha ormai incarnato l’essenza della leggenda, diventato in questi anni uno dei tennisti più vincenti in assoluto. Non senza polemiche, non senza chiacchiericcio mediatico. Gli anni della Pandemia, ad esempio,stati molto complicati per il serbo che ha dovuto far fronte a quella che è l’opinione pubblica ed il giudizio sferzante nei suoi confronti. La questione vaccino, per esempio, ha tenuto banco per diversi mesi ed ha ...