Non ungono | anzi | opacizzano la pelle come una cipra Le nuove formule SPF in polvere sono la scoperta beauty dell' estate

(Di martedì 15 agosto 2023) Di nicchia, ma molto performanti: esistono formulazioni solari solari in. Hanno l’aspetto di una cipria inlibera o compatta,corredate da un pratico pennello epensate per opacizzare e perfezionare la, mentre la proteggono anche con elevati SPF. Solari 2023: le novità guarda le foto Leggi anche ›al sole: cosa sapere per usare correttamente i solari ...

L'ideale è usare il latte o lo spray solare per il viso e per il corpo, in quantosono particolarmente appiccicosi. Prodotti solari per il corpo da usare anche sul viso: i consigli ...Le formule di ultima generazione, infatti,e sono trasparenti . In questo modo, la pelle potrà essere ben protetta senza rischiare l'odiosa scia bianca. Iscriviti alla Newsletter Resta ...Online si possono trovare moltissimi prodotti repellenti per zanzare fra cui scegliere in basesolo all'età dei bambini, ma anche alle singole esigenze, con formulazioni chee creano ...