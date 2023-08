Noel Gallagher contro i System of a Down | “La band più schifosa di tutti i tempi”

(Di martedì 15 agosto 2023)ci è andato già pesante. Il chitarrista degli Oasis negli anni non ha mai nascosto di aver fatto parte della migliordi sempre. E di recente ha avuto molte discussioni con altri artisti, arrivando a disprezzare nomi molto importanti come i Blur, i Coldplay, oltre al sempre odiato fratello Liam. E di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Keith Richards critica Robert Plant: “La sua voce mi fa venire i nervi” Muse in Italia nel 2023 con due date! Dream Theater arrivano in Italia con tre concerti! Firenze Rocks: i Maroon 5 sono il primo nome annunciato Liam: “Gli Oasis pisciano in testa ai Beatles” Depeche Mode: tre nuove date in Italia nel 2024!

Nei giorni scorsi il quotidiano britannico The Mirror ha pubblicato una intervista con l'ex chitarrista degli Oasisin cui il musicista inglese ha snocciolato i nomi dei musicisti con cui vorrebbe suonare nella band dei suoi sogni. Queste le parole di: "Entrerei senza problemi in un ...è già in lista". Quanto vale un'intervista per Cattelan "Tanto. Perché è la cosa che mi diverte di più e forse anche una delle cose che mi riesce meglio. L'intervista è un'esibizione. ...Parlando a Radio X prima del suo spettacolo da hedliner all' On The Beach Brighton del 30 luglioha ammesso i suoi limiti come performer dal palco, riconoscendo che non ha il carisma e la presenza scenica di un Chris Martin o di Bono , artisti che sanno "comandare" e gestire la ...

La band dei sogni di Noel Gallagher Rockol.it

Noel Gallgher e i problemi di memoria. Il cantautore, storico ex membro degli Oasis, ha parlato in una recente intervista dei problemi a ricordare i testi delle ...Nei giorni scorsi il quotidiano britannico The Mirror ha pubblicato una intervista con l'ex chitarrista degli Oasis NoelGallagher in cui il musicista inglese ha snocciolato i nomi dei musicisti con cu ...