Noel Gallagher ammette | ‘Non ricordo più i versi delle mie canzoni’

(Di martedì 15 agosto 2023)Gallgher e i problemi di memoria. Il cantautore, storico ex membro degli Oasis, ha parlato in una recente intervista dei problemi a ricordare i testisue canzoni. Durante l'ultimo tour infatti l'artista ha dovuto sforzarsi molto per ricordare bene idurante sul palco. Un problema che non riguarda soltanto l'artista di Manchester.

Nei giorni scorsi il quotidiano britannico The Mirror ha pubblicato una intervista con l'ex chitarrista degli Oasisin cui il musicista inglese ha snocciolato i nomi dei musicisti con cui vorrebbe suonare nella band dei suoi sogni. Queste le parole di: "Entrerei senza problemi in un ...è già in lista". Quanto vale un'intervista per Cattelan "Tanto. Perché è la cosa che mi diverte di più e forse anche una delle cose che mi riesce meglio. L'intervista è un'esibizione. ...Parlando a Radio X prima del suo spettacolo da hedliner all' On The Beach Brighton del 30 luglioha ammesso i suoi limiti come performer dal palco, riconoscendo che non ha il carisma e la presenza scenica di un Chris Martin o di Bono , artisti che sanno "comandare" e gestire la ...

