Nocciolo e le Strade dei Forni | un Ferragosto di risate e di musica con lo speaker dei ‘Campioni‘

(Di martedì 15 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la travolgente ironia di Rosalia Polcaro, altri due appuntamenti da non perdere per la Rassegna finanziata dal Poc della Regione Campania e diretta da Michele Ippolito, denominata “Ile ledei”. Anche in questo caso la location degli eventi sara’ Pago Vallo Lauro. A partire da questa sera, quando nella Piazzetta di Pernosano saranno ospiti i “Ditelo Voi“, il trio comico composto da Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi detto Mimmo e Raffaele Ferrante detto Lello, famosissimo per le sit com dei “Gomorroidi”, allietera’ la serata diin Piazzetta Padre Pio a Personano. Divertimento assicurato con gli artisti che hanno partecipato a programmi come Made in Sud e Colorado. Serata da “campioni” e tanta buonaquella ...