Il presidente russo Vladimirha chiesto una soluzione pacifica alla crisi delin una telefonata con il leader della giunta del Mali, Assimi Goita, stando al Cremlino.Il presidente russo Vladimirha chiesto una soluzione pacifica alla crisi delin una telefonata con il leader della giunta del Mali, Assimi Goita, stando al Cremlino. stata sottolineata l'importanza di risolvere la ...... ovvero da quando Vladimirha dato il via alla sua "operazione speciale" invadendo l'Ucraina ... in particolare, verso ildove lo scorso 26 luglio è andato in scena un golpe da parte dei ...

Niger: Putin sente leader Mali, 'sia soluzione pacifica' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Occidente di perseguire una politica avventuristica e neocoloniale, generando così molteplici focolai di tensione in tutto il mondo, compresa l'Ucraina ...Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto una soluzione pacifica alla crisi del Niger in una telefonata con il leader della giunta del Mali, Assimi Goita, stando al Cremlino. (ANSA) ...