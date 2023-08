Niente visto dagli Usa per funzionari russi all’Asia-Pacific Economic Cooperation

(Di martedì 15 agosto 2023) Gli Stati Uniti hanno negato ild’ingresso ache dovevano andare a Seattle per partecipare, un forum intergovernativo. Lo afferma, secondo la Reuters, l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov. I visti d’ingresso – ha spiegato il diplomatico – per una serie didi diversi ministeri e organismi governativi non sono stati rilasciati. Si tratta dell’ennesima provocazione che sicuramente non aiuta discussioni di pace e collaborazione internazionale. Strumenti Politici.

