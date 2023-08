Neymar | ufficiale il passaggio all’Al-Hilal Il PSG lo saluta | “Per sempre parte della nostra storia”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 agosto 2023)è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Al-. L’annuncio è arrivato dai profili ufficiali del club saudita e anche da quelli del calciatore, che ha scritto: “Sono qui in Arabia Sadita, e sono un ‘i'”. I media brasiliani ipotizzano che il fenomeno brasiliano possa essere presentato dal suo nuoob club venerdì o sabato, giorno quest’ultimo in cui potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto nella partita di campionato che l’Algiocherà in casa contro l’Al Fayha. Intanto è arrivato anche il saluto dasua ormai ex squadra, ovvero il PSG, e del presidente e amministratore delegato Nasser Al-Khelaïfi: “Èdifficile dire addio a un giocatore eccezionale come, uno dei migliori al mondo. Non dimenticherò ...