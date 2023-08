Neymar ufficiale all’Al-Hilal | toccante il messaggio d’addio del Psg

(Di martedì 15 agosto 2023) L'attaccante vola in Arabia Saudita, è già un nuovo giocatore dell'Al-: cifre astronomiche per il trasferimento

è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Al - Hilal. L'attaccante ha lasciato il Psg quest'estate per trasferirsi in Arabia Saudita, con i francesi che - secondo Rmc Sport - guadagneranno circa ...Mancava solo l'ufficialità e ora perè arrivata anche quella.è un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Inizia dunque l'avventura dell'ormai ex Paris Saint - Germain nella Saudi Pro League: il brasiliano raggiunge così Milinkovic - Savic e Kalidou Koulibaly ...il suo trasferimento dal Paris Saint - Germain all'Al - Hilal per 90 milioni di ...

Ufficiale: Neymar lascia il Psg, il brasiliano è un giocatore dell'Al Hilal - Sportmediaset Sport Mediaset

La Juventus potrebbe parlare con il Paris Saint Germain per Federico Chiesa, dopo che il brasiliano Neymar ha ufficialmente lasciato la Francia e firmato con il club arabo dell'Al-Hilal. L'eventuale ...Neymar lascia il PSG e firma con l'Al-Hilal in Arabia Saudita: contratto biennale da 320 milioni totali tra stipendio e bonus. I dettagli.