Neymar supera Lukaku | è il giocatore più pagato di sempre Da Ibra a CR7 fino a Coutinho | ecco la top 10

rappresenta l'acquisto più costoso di sempre (LaPresse) Calciomercato.itPersino Kane oggil'ex Spurs nella classifica dei trasferimenti più costosi della storia del calcio, ma si ...L' Interil Paris Saint - German col punteggio di 2 - 1 nell'ultima partita della tournée in Giappone. ... Navas, Mouquet, Kimpembe, Verratti,, Bernat, Sanches, Kang - In, Nhaga, E. Mbappe, ...Mbappé, Verratti, Renato Sanches, Kang - in, Lemina, Housni,). All. Luis Enrique. 8' - ... 81' GOL - L'Inter pareggia con Esposito , cheDonnarumma con un preciso diagonale rasoterra all'...

PSG, caos Neymar: super offerta dall'Al-Hilal Footballnews24.it

Sono i nomi che negli ultimi anni avete letto di più su calciomercato.com, sono i calciatori più pagati di sempre e ora Neymar si riprende lo scettro di questa particolare classifica che vi proponiamo ...Atacante brasileiro atuará num torneio que, ao menos por ora, cria mais interrogações do que certezas quanto ao seu nível de competitividade ...