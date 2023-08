Neymar pensa già al ritorno in Europa | «Ha questo piano in mente»

(Di martedì 15 agosto 2023)all’Al-Hilal, ma con ingià il suo futuroin: ecco la rivelazione sull’attaccante brasiliano Secondo quanto scrive il Corriere della Sera,ha già indi tornare presto in. Due anni massimo all’Al-Hilal e poi il rientro in grande stile del brasiliano. La sua volontà, infatti, è quella di preparare poi al meglio il Mondiale del 2026, lì dove i verdeoro saranno chiamati a tornare a vincere a distanza di oltre 20 anni dall’ultima volta.

La Juventus mette nel mirino Berardi , la Roma accoglie Paredes e Sanches , la Lazioa ... Punti chiave 19:28 Manchester City, tutto su Paquetá 18:37 Ufficiale,all'Al - Hilal 14:05 Inter, ...Cosadi questo spostamento dell'asse del calcio verso il mondo arabo Platini: " I calciatori,... Messi,, Haaland, Mbappè sono grandi calciatori". Tolto Messi nessuno è un numero dieci. "Il ...A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante bianconero è finito nel mirino dei francesi per colmare il vuoto lasciato da. Il talento brasiliano è infatti ad un passo dalla ...

L'Al Hilal non si ferma a Neymar. Dopo aver trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante brasiliano il club saudita sta pensando a Keylor Navas: stando a quanto riportato da Le Parisien il p ...