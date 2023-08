Neymar paperone d’Arabia | più di 120 milioni di stipendio e 400 milioni di benefit Footmercato

(Di martedì 15 agosto 2023)svela i benefici diall’Al-Hilal. Il suo trasferimento milionario ha fatto le fortune del Psg, ma ne hanno giovato anche le sue tasche e non poco. Secondo il portale di informazione sportivo i guadagni complessivi del brasiliano potrebbero superare i 400di euro. La volontà diera quella di andare al Barça ma gli hanno chiuso la porta in primis Xavi e Deco. Così, dopo timidi tentativi da parte della Mls, del Chelsea (Pochettino non avrebbe gradito la sua presenza) e del Manchester United, l’Al-Hilal si è infilato nella trattativa. “Il brasiliano firmerà per due stagioni. Parliamo di una cifra di 100di euro. Fonti vicine al club saudita ci hanno detto che potrebbe salire a 120di euro ...

Da mancato re del Mondo adel calcio. Grazie al contratto firmato negli scorsi mesi col ... èil quarto calciatore più pagato al mondo (87 milioni di euro circa), col PSG che mette a ...Da mancato re del Mondo adel calcio. Grazie al contratto firmato negli scorsi mesi col ... èil quarto calciatore più pagato al mondo (87 milioni di euro circa), col PSG che mette a ...

Neymar paperone d'Arabia: più di 120 milioni di stipendio e 400 ... IlNapolista

Il club saudita ha fatto di tutto per convincere il brasiliano a trasferirsi in Arabia, nell’accordo anche… i post social ...Neymar ha firmato per l'Al Hilal, al PSG andranno 100 milioni Neymar ha effettuato a Parigi le visite mediche per l'Al Hilal, club per il quale avrebbe già firmato un contratto biennale. Lo riferiscon ...