Neymar all’Al-Hilal | è ufficiale | «Il talento meraviglioso che attira l’attenzione di tutti» VIDEO

è un nuovo giocatore dell'- Hilal: adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale dell'affare Dopo le tante indiscrezioni, ora c'è anche l'ufficialità:è un nuovo giocatore dell'- ...Adesso è ufficiale.è un giocatore dell'- Hilal: guadagnerà 300 milioni in due anni, che potrebbero salire a 400 in baseverificarsi di determinate condizioni. In più il brasiliano avrà benefit di lusso e ...Secondo le ultime di mercato, dopo aver praticamente chiuso la cessione diHilal per 90 milioni di euro, il PSG potrebbe bussare alla porta della Juventus per prelevare Federico Chiesa, esterno offensivo che i bianconeri valuterebbero almeno 50 milioni di euro. ...

Neymar all'Al-Hilal, ufficiale: anche il brasiliano lascia l'Europa per l ... Goal Italia