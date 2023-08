Neymar-Al Hilal | ci siamo | il brasiliano del Psg arriva in Arabia con la promessa di poter disporre di uno zoo

(Di martedì 15 agosto 2023)e l'Al-: una storia d'amore carica di... interessi . Il passaggio delinSaudita non è dipeso solo dalla pioggia di milioni (minimo 80) che sommergeranno l'ormai ex calciatore del Psg. Tra le richieste diagli sceicchi, infatti, ce ne sono alcune incredibili: oltre ai bonus per le vittorie, ai pagamenti per post promozionali su Instagram, a un aereo privato, alla...

... sono i calciatori più pagati di sempre e orasi riprende lo scettro di questa particolare ... Il brasiliano è passato all'Al -e ha scavalcato Romelu Lukaku che lo aveva superato quando il ......euro per ogni vittoria e 500mila per storie e post sui social 2021 archivio Image Sport / Paris Saint - Germain // foto Uefa/Image Sport Footmercato svela i benefici diall'Al -. ...Ma nel contesto parigino del momento e tenendo conto dei vari parametri di questo spinoso dossier, la partenza diper Al -ha l'aria della rapina del secolo per Parigi'. Comprato dal ...

Neymar-Al Hilal, ci siamo: svolte le visite mediche, le cifre del contratto | Mercato Calciomercato.com

Neymar ha effettuato a Parigi le visite mediche per l'Al Hilal, club per il quale avrebbe già firmato un contratto biennale. Lo riferiscono i media del gruppo Globo e altre testate brasiliane. Secondo ...Neymar ha effettuato a Parigi le visite mediche per l'Al Hilal, club per il quale avrebbe già firmato un contratto biennale. Lo riferiscono i media del gruppo Globo e altre testate brasiliane.