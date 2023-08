Nei raid a Lutsk morti 3 dipendenti di un' azienda svedese

La casa svedese di cuscinetti a sfera, Skf, ha reso noto che tre dipendenti sono stati uccisi nella sua fabbrica nella città di Lutsk, nell'Ucraina occidentale, dopo un attacco nella notte. "Possiamo ...La Russia ha dichiarato che le sue forze hanno colpito strutture industriali a scopo militare in diversi siti in tutta l'Ucrainaeffettuati stanotte. Il complesso militare - industriale dell'Ucraina ha subito danni significativi , ha affermato il ministero della Difesa in una nota, aggiungendo di aver effettuato ...15 ago 14:46a Lutsk morti 3 dipendenti di un'azienda svedese La casa svedese di cuscinetti a sfera, Skf, ha reso noto che tre dipendenti sono stati uccisi nella propria fabbrica nella città di Lutsk, ...

