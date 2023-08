Nazionale | Spalletti ct Ma De Laurentiis pretende 3 milioni di euro

Leggi su firenzepost

(Di martedì 15 agosto 2023) Le sorti della, ora, dipendono da Aurelio De: il patron del Napoli, infatti, vanta una penale nel caso in cui il tecnico volesse allenare altrove. La clausola è scattata nel momento in cui il club azzurro ha esercitato, attraverso una Pec, l'opzione di rinnovo per la stagione 2023-24