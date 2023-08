Napoli | rinnovo Osimhen | sarà il più pagato in Serie A

(Di martedì 15 agosto 2023), in dirittura d’arrivo ildi: il nigeriano incasserà 15 milioni lordi a stagioni, lo stipendio più alto dellaA Come riportato dal Corriere dello Sport, Victorè molto vicino a firmare ilcon il. Il prolungamento di contratto fino al 2026 renderà l’attaccante nigeriano il calciatore piùdella prossimaA. La cifra che guadagneràinfattidi 15 milioni lordi a stagione, più di quanto prendono Vlahovic, 12.95 e Bonucci 12.03.

Sulla Gazzetta dello Sport: pronto ilper Kvaratskhelia, già confermato a Dimaro...discutere del, e poi c'è Raspadori, che sa fare tante cose, il centravanti e anche l'esterno, che con quei piedi può permettersi di mandare in crisi un allenatore". Ieri il report del......società italiana in controtendenza rispetto agli investimenti minimal di questa estate è il, ... E non finisce qui: ADL è a un passo dal blindare Victor Osimhen colfino al 2026. Per farlo ...

stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, anche il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, avrebbe trovato l'accordo per prolungare ...Con Kvaratskhelia non c’è stato molto di cui discutere: aveva firmato un contratto da 1,5 milioni a stagione fino al 2027 e non era prevista alcuna revisione ...