Napoli | Lo Celso il jolly da regalare a Garcia | la formula per acquistarlo dal Tottenham

Leggi su dailynews24

(Di martedì 15 agosto 2023) La SSC, nel mese d’agosto, non si ferma e prepara l’ennesimo acquisto per rinforzare il centrocampo. In attesa dell’esordio contro il Frosinone, Aurelio De Laurentiis e il suo staff sono al lavoro per acquistare un altro centrocampista, un calciatore da prendere in prestito e poi riscattare, eventualmente, al termine della stagione. Tutti gli occhi L'articolo