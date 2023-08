(Di martedì 15 agosto 2023)Denel giorno didel 2023 ha voluto fare gli auguri ai tifosi del, mentre è in vacanza. Il presidente delDeha scritto: “Auguri di Buon”. Unsemplice apparso sui social ufficiale del numero uno della SSCN. Dedopo aver lasciato il ritiro di Castel di Sangro è andato in vacanza sullo yacht. Il presidente delcontinua a portare avanti le trattive di calciomercato. C’è ancora da chiudere l’acquisto di Gabri Veiga, ma il presidente delvuole acquistare anche Teun Koopmeiners. Proprio in questi giorni il presidente delha incontrato la famiglia Percassi a ...

Ai secondi, i suoi stessi alleati, è stato trasmesso ilche persino su questioni della ... Dall'opposizione poi, c'è chi, come l'ex forzista Osvaldo, ora in Azione, mette il dito nella ...... capogruppo pd in Commissione Lavoro alla Camera, la mette così: "Ogni firma in più è un... Marco Sarracino, faranno un tour della provincia diper spiegare la proposta di legge e ...... per poi fare ritorno nel bel paese, concedendosi ulteriore relax per le strade di. Poi il ... Mia mamma mi manda una mezzanotte, ma noi stavamo già dormendo, perché c'è un'ora di fuso ...

Napoli: il messaggio di Ferragosto di Aurelio De Laurentiis napolipiu.com

Nonostante le difficoltà legate alla penale da versare al Napoli, la Figc avrebbe l'accordo per poter affidare la nazionale a Luciano Spalletti.Dolore e rabbia, i sentimenti predominanti nella basilica di Sant'Antonio ad Afragola (Napoli), dove si sono svolti oggi 14 agosto i funerali di Paolo Trimarchi, 61 anni, il commerciante che si è ...