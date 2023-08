Per questo è essenziale investire suie sui vivai, come fanno già molti club". Db Milano 30/... Se invece mi chiedete un giudizio su Spalletti, è l'allenatore campione d'Italia e aha ...Francesco Zaccaria è il nuovo presidente della sezione dell'Aiga, l'Associazione ItalianaAvvocati, di. E' eletto per acclamazione dall'assemblea dei soci che si è svolta nella sala Catasti dell'Archivio di Stato di. Penalista, 41 anni, Zaccaria mantiene la carica di ...Per ora è arrivato Weah, che pare un missile, e sono tornatiinteressanti come Rovella e ...5,5: Salutati Kim e Giuntoli, con il forte rischio di lasciar partire anche Zielinski, i ...

Napoli, giovani via per farsi le ossa: c'è anche il baby talento Spavone DailyNews 24

Il ritiro di Dimaro e Castel di Sagro ha dato al nuovo allenatore della SSC Napoli, Rudi Garcia, le indicazioni di cui ha bisogno per affrontare la nuova ...Il Napoli è alla ricerca di nuovi centrocampisti dopo la cessione di Piotr Zielinski: nel mirino c'è sempre Giovani Lo Celso del Tottenham ...