Napoli | bocciatura ‘benevola’ di Rudi Garcia per Gaetano | troppi big davanti a lui

Leggi su dailynews24

(Di martedì 15 agosto 2023) Il ritiro di Dimaro e Castel di Sagro ha dato al nuovo allenatore della SSC, le indicazioni di cui ha bisogno per affrontare la nuova stagione che sarà quella della conferma. Dopo la vittoria dello Scudetto, infatti, tutti si aspettano grandi risultati, con il mister che non vuole deludere le aspettative. Per L'articolo