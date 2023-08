Napoli | arrivano quindici giorni di fuoco | prima Veiga | poi il ‘colpo alla Osimhen’ del 2023

Leggi su dailynews24

(Di martedì 15 agosto 2023) Sarannodiquelli che attendono la SSC, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha intenzione di piazzare acquisti di livello per permettere al proprio allenatore, Rudi Garcia, di raggiungere tutti gli obiettivi stagionali, sia in campionato che in UEFA Champions League. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo in Campania di L'articolo