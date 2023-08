Nainggolan | nuova avventura in vista

Tra i suoi ammiratori ci sono anche molti calciatori famosi, come Radja, Andrea Petagna ... facendo di nuovo scattare il totonomi sull'identità della suafiamma, ma tutti concordano ...... nell'ambito dell'operazione. L'attaccante del Galatasaray oggi non è stato convocato ... Insomma, siamo in una fase molto calda dell'operazione e presto verrà scritta lapuntata della ...... Muslera, Lamela, Pjanic, Paredes, Dzeko, Pastore, Manolas,, Salah, Allisson e altri ... Lasfida, il calcio brasiliano. È stata propria la sua attitudine a scovare talenti in giro per ...

Ex Cagliari, futuro in Brasile per Radja Nainggolan Centotrentuno.com